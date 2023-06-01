セリエA第30節が21日に行われ、パルマ・カルチョはホームでクレモネーゼと対戦した。29試合が消化したリーグ戦でパルマは、ここまで勝ち点「34」を獲得し、現在12位。今節対戦する18位クレモネーゼとの勝ち点差は「10」と勝利して、残留を確実なものにしたい。前節トリノ戦で復帰を果たしたGK鈴木彩艶は、今節も続けてスターティングメンバーに名を連ね、最後方からパルマの守備を支える。試合の序盤、クレモネーゼがカウ