ボートレース下関の「巌流本舗杯」は２１日、３日間の予選が終了した。中山将（３４＝三重）は予選ラストの５Ｒ絶好枠の一戦をただ一人、ゼロ台となるコンマ０５の飛び抜けたスタートを放つと影すら踏まさぬ圧倒劇を披露。２日目後半から日またぎ連勝となるシリーズ２勝目を挙げて得点率７・００の９位で準優入りを決めた。「ペラを叩いても反応がなくて本体だと思ったので調整した。出足が良くなって一押しあった」と機力も上