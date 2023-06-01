ボートレース尼崎の「ＢＴＳ鳥取開設１４周年記念鳥取市長杯」が２２日に開幕する。竹井貴史（３４＝福岡）はエンジン抽選で引き当てた３１号機について「１人で乗っていても感じは良かった。起こしも含めてスリット付近の足は悪くなかった。乗り心地の良かったし、このまま行けそう。前回、同期の中村晃朋が乗っていたエンジンなので、そのまま信頼したい」と早くも好感触をつかんだ。３節前の桐生、２節前の徳山で連続Ｖを