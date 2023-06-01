ボートレース若松の「サンケイスポーツ杯」は２１日、予選最終日となる４日目が行われた。岡谷健吾（４３＝広島）は予選ラストの４日目３Ｒは２コース進入。スリットはトップスタートを決めた３コースの興津藍にのぞかれ１Ｍでは引き波にはまりかけたが、何とか立て直すとバック４番手は確保。大敗を防いで予選をクリアした。仕上がりに関しても「足自体は悪くない。伸びは普通あるし、全体に中堅よりはいいかなと思う」と上