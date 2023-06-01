21日の未明、岐阜県高山市の北アルプスで登山をしていた男性が、テント泊をしていた際に、強風にあおられて滑落し、鼻の骨を折るなどのケガをしましたが、命に別状はないということです。 【写真を見る】北アルプス「槍ヶ岳」の登山客の56歳男性 テント泊をした際に強風にあおられテントごと滑落 鼻の骨を折るケガするも…岐阜県警山岳警備隊らに救助され命に別状なし 現場は標高約2400メートル付近 21日午前5時前、高山市