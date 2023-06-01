兵役を経て、ついにメンバー7人が集結です。世界的ボーイズグループBTSが、韓国で復帰コンサートを開催しました。メンバーが姿を現すと、観客席から大歓声が。BTSの復帰コンサートは、きのう午後8時、ソウル中心部の光化門広場で幕を開けました。兵役を終え、7人全員が揃う“完全体”としてのパフォーマンスは、およそ3年5か月ぶりで、所属事務所によりますと、会場周辺には10万4000人が詰めかけたということです。日本人ファン「