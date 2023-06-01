フライパンで煮るだけで完成！決め手はカレー粉入りのスパイシーな味つけ。さば缶と驚くほどよく合い、じゃがいもも入って食べ応え抜群。忙しい日にも頼れるスピードおかずです。『さば缶とじゃがいものカレー煮』のレシピ材料（2人分）さば缶詰（水煮・190g入り）……1缶じゃがいも……2個（約250g）〈A〉水……2/3カップカレー粉……小さじ1洋風スープの素（顆粒）……小さじ1/2塩……小さじ1/2しょうゆ……大さじ1/2中濃ソース