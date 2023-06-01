２０日、甘粛省敦煌市莫高鎮の蘇家堡村にある温室で、ウリ科の野菜の苗を管理する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌3月21日】中国甘粛省敦煌市では春分を迎え、農家がハウス内でウリ科の野菜の育苗管理に励み、産業発展の需要に応えている。２０日、甘粛省敦煌市莫高鎮の蘇家堡村にある温室で、ウリ科の野菜の苗を管理する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２０日、甘粛省敦煌市莫高鎮の蘇家堡村にある