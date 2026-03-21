[3.21 ブンデスリーガ第27節](ラインエネルギーシュタディオン)※23:30開始<出場メンバー>[ケルン]先発GK 1 マービン・シュバーベDF 32 クリストファー・ルンドDF 33 ラブ・ファンデンベルフDF 36 C. NeumannDF 39 ジェンク・エズカジャルMF 6 エリック・マルテルMF 13 サイード・エル・マラMF 16 ヤクブ・カミンスキMF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソンMF 37 リントン・マイナFW 9 ラフナール・アヘ控えGK 20 ロン・ロ