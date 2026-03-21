女性アイドルグループ『fishbowl(フィッシュボウル)』が藤枝MYFCのアウェー戦に来場し、話題となっている。fishbowlは2021年結成され、静岡県を拠点に活動中。2025年から藤枝の応援マネージャーを務めている。グループの公式X(@fishbowl2021)は21日、とうほう・みんなのスタジアム(福島)で同日に行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-B第7節・福島ユナイテッドFC戦(3-3、PK5-3)の現地観戦を報告。メンバーが藤枝のユニフォーム