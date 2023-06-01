ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」は２１日、準優勝戦が行われた。予選トップ通過の実森美祐（２９＝広島）は準優１２Ｒで１号艇だったが、５号艇・大石真央にまくられると、２号艇・池田裕美にも差されて道中３番手。それでも２周１Ｍで大石を逆転し、２着で優出切符をもぎ取った。「準優はスタートを行き切れなかった」と反省。ただ、舟足に関しては「ターン回り中心に足はいい。握っても