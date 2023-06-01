コブクロがメジャーデビュー25周年記念日の本日3月22日に、JR西日本グループ「動け、好奇心。」キャンペーンCMソング「Starry Smile Story」を配信リリースした。この楽曲は昨年行われた全国ツアー＜KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN”＞でのみ披露されていた未発表曲で、歳を重ねても瑞々しい心で、心の赴くままに生きていこうという、前向きなメッセージを爽快感のあるサウンドに乗せたコブクロらしいエールソング