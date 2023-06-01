【新華社北京3月21日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は21日、北京の釣魚台国賓館で多国籍企業の責任者と会見した。何氏は、現在の中国経済は安定しながら前進し、新たな方向と高い水準を目指していると指摘。第15次5カ年規画（2026〜30年）ではハイレベルの対外開放を揺るぎなく拡大し、質の高い発展を推し進め、多国籍企業により広い市場機会を作り出すと述べ、多国籍企業の対中投資拡大と