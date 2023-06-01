【ロンドン＝横堀裕也】デンマークの公共放送などは１９日、米軍による武力攻撃を想定し、自治領グリーンランドに派遣されたデンマーク軍が輸血用血液や、滑走路を爆破するための爆発物を準備していたと報じた。グリーンランド領有を強硬に主張するトランプ米大統領が制圧を命じた場合を念頭に、「戦う用意ができていた」と伝えた。報道によると、デンマークは第２次トランプ政権が発足後の早い段階から、仏独や北欧諸国などと