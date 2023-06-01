【VSMS 1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”（二次予約分）】 3月22日 予約締切 価格：10,450円 ボークスは、1/100スケールプラキット「VSMS 1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”」二次予約分の申込を本日3月22日まで受け付けている。価格は10,450円。 本商品は「ファイブスター物語」（F.S.S.）に登場するゴティックメード「