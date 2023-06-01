【1/35RC ドイツ戦車 パンサーG 後期型 (専用プロポ付き)】 1月17日発売 価格：29,700円 タミヤプラモデルファクトリー東京で展示されている「1/35RC ドイツ戦車 パンサーG 後期型 (専用プロポ付き)」は第2次大戦で活躍した「パンサー戦車」を"操縦"できる商品だ。前進、後退だけでなく、戦車ならではの「超信地旋回」、砲塔の回転のみならず砲身の上下もで