【トレイルミニ四駆 イースターバージョン (EZシャーシ)】 4月18日発売 価格：1,540円 東京・新橋にあるタミヤプラモデルファクトリー東京では様々なタミヤの新商品が展示されている。本稿では現在展示されている「トレイルミニ四駆 イースターバージョン (EZシャーシ)」を紹介しよう。本商品は4月18日発売予定、価格は1,540