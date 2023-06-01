【1/35 シュビムワーゲン166型 (ワイドホイール仕様)】 3月14日発売 価格：2,640円 3月14日に発売された「1/35 シュビムワーゲン166型 (ワイドホイール仕様)」は、「ビートル」の愛称で親しまれたフォルクスワーゲンの軍用車両「キューベルワーゲン」をさらに改良した「シュビムワーゲン」がモチーフとなっている商品だ