◆イングランド・プレミアリーグ▽第３１節ブライトン２―１リバプール（２１日、アメリカンエクスプレス・スタジアム）ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫は、ホームのリバプール戦で２試合ぶりの出場を果たした。後半３１分から左ウィングに入ると、持ち味のドリブルでチャンスを演出。後半４５分には左サイドの突破からシュートを放ち、ゴールに迫った。両チーム１０枚の警告が入り乱れた試合は、ブライトンが２―１で勝利し