２０日、浙江省寧波市北侖区の梅山湾砂浜公園で開かれた「水利科学技術フェア」で、来場者に浄水技術を紹介するスタッフ（右）。（杭州＝新華社記者／黄宗治）【新華社北京3月21日】中国各地で20日、「世界水の日」（22日）と「中国水週間」（22〜28日）に合わせたイベントが行われた。２０日、重慶市永川区の臨江河水文化展示館で開かれた科学体験イベントで、揚水かんがいの紹介を見る紅河小学校の児童ら。（重慶＝新華社記者