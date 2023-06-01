1986（昭和61）年3月22日、大相撲春場所14日目で関脇保志が初優勝を決めた。同部屋の兄弟子、千代の富士との猛稽古で番付を上げ、大関昇進で本名から「北勝海」に改名。87年夏場所後に横綱に上り詰めた。優勝8回。引退後は八角親方となり、2015年から相撲協会の理事長を務めている。左は師匠の九重親方。
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