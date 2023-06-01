20日未明、三重県の新名神高速道路で大型トラックが渋滞の列に追突して6人が死亡した事故で、現在も身元の特定には至っていません。 【写真を見る】新名神高速の6人死亡の多重事故 依然として身元の特定に至っておらず 大型トラック運転手の容疑者の女について…勤務先の社長「健康面に問題はなく今まで大きな事故を起こしたこともない」 （CBC中道陸平記者）「水谷容疑者が留置施設から出てきました。ゆっくりと車に乗り込みま