１９日、湖南農業大学で、農作業にちなんだスポーツ競技に参加する学生。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙3月21日】中国湖南省長沙市の湖南農業大学で19日、旧暦2月2日（今年は20日）の伝統祝日「竜抬頭」を祝う農耕・スポーツ文化イベントが開かれた。竜抬頭は、竜が冬眠から覚めて頭をもたげる日を意味する。キャンパスでは学生らが竜舞のパフォーマンスを披露したほか、農作業にちなんだスポーツ競技を行い、教職