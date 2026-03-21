育児方針の違う美香さんに合わせたくない綾子さん。汚い遊びも危ない行為も子どもたちは真似してしまうのだから、ここは美香さんが配慮して琉生くんに注意してほしいと考えています。あなたは二人の行動を見て、どう感じますか？＞＞【まんが】ガサツなママが許せない