女優の瀬戸朝香（４９）が２０日、自身のインスタグラムを更新。最新ヘアを公開した。瀬戸は「次なる役作りのため、黒髪にしました」と投稿。「ダークにするなら、思い切って黒寄りにするのがイイ感じ」とつづり、鮮やかな黒髪ロングヘアに黒のジャージー姿で、自然体な笑顔を見せる近影を披露した。今年１２月に５０歳の誕生日を迎える瀬戸の美貌に、ファンからは「デビュー当時を思い出します」「若返った」「いつでも美
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