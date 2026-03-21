21日午前11時半ごろ、群馬県上野村乙母で「山林が燃えて、火柱が上がっている」と119番があった。地元消防のほか、群馬、長野両県の防災ヘリコプターが消火に当たったが、鎮火には至っていない。群馬県警藤岡署によると、火の勢いが強いため、火元の西側に住む9世帯10人が、上野村が開設した避難所に避難した。群馬県は同日午後、自衛隊に災害派遣を要請した。ヘリコプター1機が現場に向かったが、着陸できず、同日中の活動は