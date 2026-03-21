ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」は２１日、準優勝戦が行われた。武井莉里佳（２５＝兵庫）は３号艇で出走した準優１０Ｒで、スリットからぐいぐい伸ばすと、豪快にまくって優出一番乗りを決めた。展示タイムも好時計をマーク「前半も後半もいい足してました。今節で一番良かったです。準優は思い切ってターンして、イメージ通りの旋回ができました。バランス取れて全体にいいですね。ス