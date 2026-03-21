リバプール戦に後半31分から途中出場したイングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間3月21日、ホームで行われたリーグ第31節のリバプール戦で2試合ぶりに復帰を果たした。ドリブル突破で決定機を演出するなど、日本代表へ弾みをつけた。3月4日に行われたリーグ第29節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前半だけで交代。状態が心配されていたが、19日に発表された日本代表の英国遠征でメンバー入りを