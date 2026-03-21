２０日、安徽省黄山市歙（きゅう）県で菜の花を観賞する人たち。（ドローンから、黄山＝新華社配信／樊成柱）【新華社黄山3月21日】中国では春分を迎え、各地で咲き誇る花々がやわらかな春の気配を感じさせている。人々は外出し、春の景色を満喫している。２０日、江蘇省揚州市痩西湖風景区で、花を観賞する人たち。（ドローンから、揚州＝新華社配信／斉立広）２０日、雲南省昆明市の翠湖公園で、花を撮影する人。（昆明＝新華