女優の永野芽郁が２０日、約８カ月ぶりに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。昨年７月末以来、投稿が途絶えていたが、この日は笑顔の絵文字とともに、星空や川辺の風景写真をアップした。さらに、デニムジャケットに黒のインナーというコーディネートで、赤髪ボブヘア姿の横顔も公開。ダークレッドのリップも映える、イメージ一新の大人びた最新ショットを披露した。永野の約８カ月ぶりの投稿にファンも大興奮。