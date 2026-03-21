きょう（21日）夜、千葉市中央区で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から性別不明の遺体が見つかりました。この家に住む70代の男性と連絡がとれていないということです。きょう午後6時50分ごろ、千葉市中央区仁戸名町の住人から「隣の家が火事です」と110番通報がありました。警察によりますと、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、木造2階建て住宅1棟が全焼し、1階の居間付近から、性別不明の一人の遺体が見つかり