日本発8人組グローバルボーイズグループ「ONEOREIGHT」が21日、神奈川県内で行われたエナジードリンクブランド「レッドブル」のイベント「RedBullTokyoDrift2026」に登場した。同イベントは世界中から注目を集めているドリフトなどのカーカルチャーを集めたもの。WRCや若手ドライバーなどが集まり、特別なドリフトパフォーマンスを披露した。8人は映画「ワイルド・スピードX3TOKYODRIFT」の主題歌をサンプリ