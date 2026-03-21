２１日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・午後１０時）では、高市早苗首相が１９日（日本時間２０日未明）、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領と会談した様子を伝えた。コメンテーターで出演した元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏は「非常になごやかでしたよね。『世界中に平和と繁栄をもたらすのはドナルドだけ』と言ってトランプ大統領の心をわしづかみにした。終始、ト