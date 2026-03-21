ゴンチャから、新しいお茶の楽しみ方を提案するシリーズ「TEACRAFT」が誕生♡“こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節のフルーツや花と茶葉をブレンドした特別な一杯が登場します。第一弾は、いちごとローズが香る華やかなダージリンティー。日常にそっと彩りを添える、心ほどけるお茶時間を楽しんでみませんか♪ TEACRAFTが叶える新お茶体験 「TEACRAFT」は、茶葉本来の