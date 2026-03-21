8人組グローバルボーイズグループのONEOREIGHTが21日、横浜市で行われたレッドブルのイベント「RedBullDrift2026」に出演した。日本のカーカルチャーをテーマにしたモータースポーツイベントで、ドリフトパフォーマンスが行われたほか、F1レーサーの角田裕毅（25）岩佐歩夢（24）も来場していた。ONEOREIGHTはライブパフォーマンスで登場し、映画「ワイルド・スピードX3TOKYODRIFT」の主題歌をサンプリングし