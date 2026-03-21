現地３月21日に開催されたプレミアリーグの第31節で、三笘薫が所属する12位のブライトンが、遠藤航が故障離脱中の５位リバプールとホームで対戦した。前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前線のサンダーランド戦を欠場した三笘は戦線に復帰。ベンチスタートとなった。そのブライトンは13分、左サイドからのクロスをゴメスが頭で折り返したところを35歳のFWウェルベックがヘッドで押し込み、先制に成功する。22分にはピ