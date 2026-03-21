3連休中日の3月21日、静岡県静岡市の日本平動物園では、フライドポテトの店が集まるイベントが開かれました。 【写真を見る】日本平動物園にフライドポテト店が集結 コンテスト日本一に輝いた店など6店舗＝静岡市駿河区 3連休にあわせて、静岡市駿河区の日本平動物園で行われている「フライドポテトFESTIVAL」。 熟成させたじゃがいもを使用し、コンテストで日本一に輝いた静岡市のフライドポテトの店など、期間中、6つの店が集