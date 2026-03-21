ワサビの名産地で知られる静岡県河津町で3月21日、ワサビの早食い世界大会が初めて開かれました。 【写真を見る】「辛味にノックアウト」「奥が深い食べ物」名産のワサビの早食い大会を初開催＝静岡・河津町 河津町で開かれた「わさびすりおろし早食い世界大会2026」は、世界農業遺産にも認定されている河津町のワサビの魅力を発信しようと今回初めて開催され、県内外から20人が参加しました。 ルールはシンプルで、誰よ
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