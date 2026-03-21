ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」の長野凌大と元東方神起のパク・ユチョン、女優の星野奈緒、監督の大山晃一郎氏が２１日、大阪市内で映画「３６１―ＷｈｉｔｅａｎｄＢｌａｃｋ―」の舞台あいさつを行った。同作は全世界に１８００万人の競技人口を誇る「囲碁」が題材。過去のトラウマで囲碁が打てなくなってしまった青年（長野）と、かつて共に切磋琢磨し、有名棋士となった幼なじみたちが織りなすヒュー