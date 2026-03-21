韓国の工場で起きた大規模火災で、行方が分からなかった14人全員の死亡が確認されました。きのう、韓国中部・大田の自動車部品工場で起きた大規模火災では、これまでに10人が死亡し60人が重軽傷を負っていましたが、新たに4人の死亡が確認されたということです。これで行方が分からなかった全員の死亡が確認されました。韓国政府は対策本部を立ち上げ対応にあたっていて、午後、李在明大統領が火災現場を訪れました。李在明大統領