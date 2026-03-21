きのう未明、三重県の新名神高速道路で大型トラックが渋滞の列に追突して6人が死亡した事故で、現在も身元の特定には至っていません。警察はきょう午後、大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の水谷水都代容疑者（54）を過失運転致死の疑いで送検しました。この事故はきのう午前2時20分頃、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが乗用車2台や大型トレーラーを巻き込む追突事故を起こしたもので、子ども3人を含む