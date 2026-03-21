糖質の一日の摂取量はどのくらい？メディカルドック監修医が、男性や女性の目標量のほか、ダイエット中の方が注意すべき点について詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖質の一日の摂取量」はご存知でしょうか？不足すると現れる症状も管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：流田 春菜（管理栄養士） 特別養護老人ホーム、老人保健