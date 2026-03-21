「つい、スニーカーを選んでしまう……」いつもの着こなしをブラッシュアップしたいなら、清楚で上品な足元を演出できる「バレエシューズ」を取り入れてみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、ミドル世代の春コーデに活躍しそうなバレエシューズをご紹介します。メタルパーツを装飾したエッジのきいたデザインや、トレンド感のあるスタイルを楽しめそうなリボン付きデザインなどが登場。 エッジ