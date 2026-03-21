◆米大リーグオープン戦パイレーツ―ブルージェイズ（２１日・米フロリダ州ブラデントン＝レコムパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、パイレーツとのオープン戦に「７番・三塁」でスタメン出場する。岡本は１９日のヤンキースン戦で侍ジャパンからの再合流後初安打を放つなど３打数２安打と躍動。オープン戦は６試合に出場して打率４割１分７厘、１本塁打をマークしている。前日２