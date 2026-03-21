グラビアアイドル・麻倉瑞季(23)が19日、自身のインスタグラムを更新し、髪形をきれいに整えたことを報告した。 【写真】“あい”でパッツパツ！モテるのは髪だけじゃないのでは… 「髪の毛が綺麗になったらモテるようになりました」とコメント。黒のぴったりニットを着た上半身ショットを公開した。続けて「やはり髪は女の命ですね♡」とアピールした。 どこかスンとしたような表情ということもあり、少し大