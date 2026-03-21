元巨人ヘッドコーチの元木大介氏が、２１日に更新された前中日ヘッドコーチ、片岡篤史のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。巨人入団前の１年間の浪人生活について語った。大阪・上宮時代に甲子園で活躍し、高校野球のスター選手だった元木氏。高校３年秋のドラフト会議では巨人スカウトから１位指名を伝えられていたが、会議で巨人が指名したのは慶大・大森剛外野手。「上宮のグラウンドで待っていたら『１位・大森剛』。オレち