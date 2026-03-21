ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝が21日行われ、第24代王者に今井らいぱち（38）が輝いた。第1ステージはトンツカタンお抹茶と並んで首位通過。3位通過のドンデコルテ渡辺銀次も加えての最終決戦を制した。過去最多6171人がエントリーする中、11度目の挑戦で悲願達成。賞金500万円などを獲得した。芸歴15年目、初の決勝の舞台で躍動した。1本目は高校生へ講演を行うスペシャルドリームアドバイザー、2本目はラップ