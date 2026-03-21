イタリア代表FWジャンルカ・スカマッカは、今月行われるFIFAワールドカップ2026欧州予選の2試合を欠場するようだ。21日、イタリアメディア『スカイ』が報じている。3大会ぶりのワールドカップ本大会出場を目指すイタリア代表は、欧州予選でノルウェー代表に及ばず、プレーオフに回ることになった。今月行われるプレーオフでは、3月26日に北マケドニア代表と対戦し、勝てば同31日にウェールズ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代