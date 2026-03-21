ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第６戦みどり市議会議長杯」は２１日、優勝戦が行われ、１号艇・長谷川晴哉（２６＝群馬）がイン逃げで勝利。通算３回目、地元の桐生では２回目のＶとなった。安定板を装着してのレースとなった優勝戦は展示で１４／２３５６の２対４、本番は１２／４５６３の２対４。ただ、この進入隊形にも動じず、１コースからコンマ０６のトップスタートを決めて先マイ。その後も他艇の攻めを一切許