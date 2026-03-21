左から小栗有以、箭内夢菜、大西亜玖璃、白石まゆみ（C）TOKYO MX AKB48の小栗有以、俳優の箭内夢菜、声優の大西亜玖璃、SWEET STEADYの白石まゆみが、3月28日（TOKYO MX 21時00分〜）放送のバラエティ番組『キズナン！〜ナンジャタウンを遊び尽くせ〜』に登場。ナンジャタウンを舞台に全力でゲームに挑む。【写真】『キズナン！〜ナンジャタウンを遊び尽くせ〜』場面カット東京メトロポリタンテレビジョン株式会社